{"_id":"6289d0ca9697ff5a21286e2d","slug":"dashashwamedh-plaza-by-varanasi-smart-city-3d-sculpture-map-tourists-will-get-important-information-of-kashi-at-one-place","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi Smart City: दशाश्वमेध प्लाजा में बनेगा थ्री डी स्कल्पचर मैप, पर्यटकों को एक ही जगह मिलेंगी काशी की महत्वपूर्ण जानकारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 22 May 2022 11:27 AM IST