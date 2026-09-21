डीएलएड: बलिया में 2370 परीक्षार्थी हुए शामिल, द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 10 केंद्रों पर हुई; 268 अनुपस्थित

वहीं पुराने सत्रों में उपस्थिति का आंकड़ा काफी कम रहा। सत्र 2023 के 62 में से 24 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 38 अनुपस्थित रहे। सत्र 2022 के 26 में से सिर्फ सात परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 19 अनुपस्थित रहे। सत्र 2021 के सभी 23 परीक्षार्थी परीक्षा से गैरहाजिर रहे।



केंद्रवार आंकड़ों में कुंवर सिंह इंटर कॉलेज, बलिया में सर्वाधिक 351 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे। सत्र 2025 में सबसे अधिक 16 परीक्षार्थी शहीद मंगल पांडेय इंटर कॉलेज, नगवा में अनुपस्थित रहे। श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में 14 और कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में 13 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। कुल मिलाकर सबसे अधिक 49 परीक्षार्थी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अनुपस्थित रहे, जिनमें पुराने सत्रों के परीक्षार्थियों की संख्या अधिक रही। वहीं सबसे कम 13 अनुपस्थितियां राम दहिन सिंह इंटर कॉलेज, आमघाट में दर्ज हुईं।