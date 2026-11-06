यूपी: लुभावने ऑफर देते हैं साइबर ठग, फंसें तो 1930 पर करें कॉल; लालच में आए तो बैंक खाता होगा खाली

पुराने मोबाइल अपरिचित को न बेचें, जा सकते हैं जेल

अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध नृपेंद्र कुमार ने बताया कि पुराने फोन किसी अपरिचित को नहीं बेचें। आईएमईआई नंबर का उपयोग साइबर अपराध में हो रहा है। साइबर अपराधी पुराने फोन को कम दाम में खरीदकर, उनके आईएमईआई नंबर या सॉफ्टवेयर में फेरबदल करते हैं। इन फोन का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य साइबर अपराधों के लिए किया जाता है।



पुराने फोन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति, फेरीवाले या असत्यापित खरीदार को न दें। फोन बेचने से पहले उसका सारा डेटा पूरी तरह से रिसेट करें। खरीदार की पूरी पहचान (नाम, पता और आधार विवरण) और बिक्री की तारीख व आईएमईआई नंबर का लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें। फोन खरीदने या बेचने से पहले उसकी प्रामाणिकता और आईएमईआई नंबर की जांच भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर करें।