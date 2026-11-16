वाराणसी में ट्रैफिक का अजब गणित: आठ सेकंड का ग्रीन सिग्नल, 130 सेकंड इंतजार; वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किल

इंतजार लंबा, निकलने का मौका कम

तीनों स्थानों के सिग्नल का समय देखें तो वाहन चालकों को आगे बढ़ने के मुकाबले इंतजार ज्यादा करना पड़ रहा है। साजन तिराहे पर 90 सेकंड के इंतजार के बाद 40 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होती है। वहीं, सिगरा में 62 सेकंड रुकने के बाद 30 सेकंड में वाहनों को निकलना होता है। इसी तरह रथयात्रा पर 130 सेकंड तक इंतजार करने के बाद रथयात्रा से महमूरगंज जाने के लिए महज आठ सेकंड का ग्रीन सिग्नल होता है। ऐसे में अधिक वाहनों का दबाव होने पर कई वाहन सिग्नल पार नहीं कर पाते और उन्हें अगली ग्रीन लाइट होने का इंतजार करना पड़ता है।



सवाल आठ सेकंड में कैसे पार करें चौराहा

रथयात्रा चौराहे पर आठ सेकंड का ग्रीन सिग्नल यातायात प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। खासकर तब, जब वाहनों की लंबी कतार लगी हो। आगे खड़े वाहन के निकलने और पीछे के वाहनों के गति पकड़ने में ही ये समय पूरा हो जाता है। ऐसे में पीछे खड़े वाहन चालकों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप अगली बारी तक इंतजार करना पड़ता है और वाहनों की कतार बढ़ती जाती है।