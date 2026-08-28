Varanasi News: रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर दिखी भीड़, राखी पर घर पहुंचने की होड़

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शुक्रवार को रक्षाबंधन है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग घर जाने के लिए निकले, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद अधिक भीड़ होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कैंट रेलवे स्टेशन से बिहार, गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में अधिक भीड़ दिखी। यहां आरपीएफ जवान महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में महिला यात्रियों को बैठाते रहे और वहां बैठे पुरुषों को दूसरे कोच में जाने के लिए कहा गया।उधर, बनारस स्टेशन से गोरखपुर, दिल्ली और रांची जाने वाली ट्रेनों के सभी कोच लगभग भरे रहे। रोडवेज बस स्टेशन पर जो भी बस खाली आकर रुक रही थी, उसमें महिलाएं बच्चों के साथ तुरंत बैठ जा रही थीं। सरकार की ओर से इस बार महिला के साथ एक सहयात्री को भी निशुल्क यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। इस वजह से जो भी बसें रवाना हुईं, वे खचाखच भरी रहीं।परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय के निर्देशन में एआरएम विजय श्रीवास्तव और सूबेदार सिंह व्यवस्था की निगरानी में लगे रहे। एआरएम ने बस चालकों और परिचालकों को सावधानीपूर्वक बस चलाने के प्रति जागरूक किया। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि 27 अगस्त से शुरू हुई निशुल्क यात्रा की सुविधा 29 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। जिन लोगों को बस स्टेशन पर बसों में जगह नहीं मिल पा रही थी, वे रास्ते में चौराहों और तिराहों पर भी खड़े थे, ताकि बस में जगह मिलने पर वे सवार हो सकें।