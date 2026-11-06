Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Forensic team collected evidence in the case of the theft of wedding jewelry.

Hamirpur (Himachal) News: शादी के गहनों की चोरी में फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

Sat, 07 Nov 2026 06:56 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 07 Nov 2026 06:56 AM IST
विज्ञापन
सुबह सात बजे पहुंची टीम, सीसीटीवी खंगालने पर भी नहीं मिला सुराग
विज्ञापन

अब वारदात स्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। स्थानीय बाजार में तीन जगह हुई चोरी की वारदात में पुलिस के हाथ अभी कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। शुक्रवार सुबह सात बजे फोरेंसिक टीम बिलासपुर से मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। डीएसपी बड़सर हरीश गुलेरिया भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास की दुकानों और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस का ध्यान वारदात के समय घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगालने पर है।
चोरों ने बुधवार रात 50 से 60 मीटर के दायरे में दो दुकानों और एक घर को निशाना बनाया था। घर से बेटी की शादी के लिए तैयार करवाए गए सोने-चांदी के गहनों के साथ पुश्तैनी आभूषण भी चोरी हुए हैं। परिवार के अनुसार चोरी हुए गहनों की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है। बेटी की शादी फरवरी में होनी है। ऐसे में शादी की तैयारियों के बीच हुई इस वारदात से परिवार सदमे में है।
विज्ञापन

चोर घर में बैठकर शराब भी पी गए थे। मौके पर शराब की खाली बोतलें और जूठे गिलास मिले थे। वारदात की जानकारी मिलने के बाद विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। पुलिस आसपास के साक्ष्यों और मोबाइल गतिविधियों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोट
पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। -हरीश गुलेरिया, डीएसपी बड़सर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed