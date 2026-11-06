धनतेरस: आभूषण, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर तैनात रही पुलिस; सड़क पर उतरी ढाई हजार से ज्यादा फोर्स
धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। शहर के प्रमुख बाजारों में ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आभूषण, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर गश्त करते रहे। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।
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धनतेरस पर बाजारों में भारी भीड़ को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा है। मुख्य सराफा और बर्तन बाजारों में विशेष रूप से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। नाकाबंदी कर निगरानी रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए भी सभी थानों की 80 फीसदी फोर्स सड़क पर है। लगभग ढाई हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है।
काशी जोन में सबसे अधिक भीड़ को लेकर एहतियातन पुलिस मुस्तैद रही। काशी जोन में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन पूजन को लेकर बड़ी संख्या में बाहरी भीड़ है। वहीं, चौक के सुड़िया, रेशम कटरा, गोदौलिया, बांसफाटक, मैदागिन और दशाश्वमेध, कोदई चौकी में खरीदारों की टूटकर भीड़ पहुंची है। सराफा बाजार सुड़िया, रेशम कटरा, राजा दरवाजा समेत अन्य क्षेत्रों में संबंधित थाने की अतिरिक्त फोर्स दुकानों के बाहर तैनात की गई है।
व्यापारियों की मांग पर चौक, दशाश्वमेध थाने की फोर्स उन्हें उपलब्ध कराई गई है। बर्तन बाजारों, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूमों, आभूषण शोरूम पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस की ओर से पूर्व में भी सभी दुकानदारों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा के संबंध में सुझाव और निर्देश भी दिए गए। सिगरा, महमूरगंज, रथयात्रा, गुरुबाग, लक्सा, लंका, सुंदरपुर, रामनगर में भी पुलिस कर्मियों का कड़ा पहरा रहा। देर रात तक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।
निजी सिक्योरिटी एजेंसियों ने राह की आसान
ग्राहकों की भारी भीड़ और सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने को लेकर अधिकतर दुकानदारों ने निजी सिक्योरिटी एजेंसियों का सहारा लिया। अधिकतर आभूषण शोरूमों ने सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड का सहारा लिया। ग्राहकों की गाड़ियों को पार्किंग में लगवाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी रैंक के अफसरों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।
उमड़ी भीड़ तो हर रूट पर रेंगते रहे वाहन
काशी और वरुणा जोन में उम्मीद से अधिक भीड़ उमड़ने के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। अर्दली बाजार, नदेसर, चौकाघाट, लहुराबीर, चेतगंज, नई सड़क, मैदागिन-गोदौलिया मार्ग और कबीरचौरा मार्ग जाम की चपेट में रहा। चौक-गोदौलिया मार्ग पर एंबुलेंस भी फंस गई। हाल यह हुआ कि गलियों में लोग जाम से बचने के लिए घुसे तो गलियां भी जाम हो गई। ई-रिक्शा और ऑटो के अलावा बड़ी संख्या में लोग दोपहिया वाहन से खरीदारी को निकलें। महमूरगंज-रथयात्रा मार्ग पर सड़क की एक लेन खोदाई के कारण लंबा जाम लगा। यातायात पुलिस और संबंधित थाने की पुलिस किसी तरह जाम छुड़ाने के प्रयास में रहीं।