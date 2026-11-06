वाराणसी: मोकामा विधायक अनंत सिंह को शहर में नहीं मिली एंट्री, सिंहद्वार पर समर्थक मायूस; पहुंची लंका पुलिस

समर्थकों ने मालवीय प्रतिमा को माला-फूलों से सजाया था। विधायक अनंत सिंह के लंका पहुंचने की भनक लगते ही पुलिस सतर्क हो गई। धनतेरस पर यातायात व्यवस्था चरमराने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने हाईवे पर हरसेवानंद स्कूल के पास और डाफी व नुआव के पास जेसीबी और बैरिकेडिंग लगाकर अनंत सिंह को लंका की ओर बढ़ने से रोक दिया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और अनंत सिंह को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।



एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने उन्हें समझाया कि धनतेरस पर यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है। वह सिर्फ पांच गाड़ियों के साथ आकर मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सकते हैं। इस पर अनंत सिंह तैयार नहीं हुए और सीधे प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। वह प्रयागराज में अपने पुराने मित्र के यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।



एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि विधायक को रोका नहीं गया था। उन्हें पांच गाड़ियों के साथ आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह काफिला छोड़कर आने को तैयार नहीं हुए। धनतेरस पर शहर में पहले से ही भीड़ थी। ऐसे में 400 गाड़ियों के आने से यातायात व्यवस्था बाधित होती और लंबा जाम लगने की आशंका थी। बीएचयू और ट्रॉमा सेंटर आने वाले मरीजों को भी परेशानी होती।