इंदौर: बीमा पॉलिसी और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 10 साल में ठगे 1.25 करोड़, गाजियाबाद से दो गिरफ्तार

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में बीमा पॉलिसी और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विश्वेश्वर और चंदन के रूप में हुई है।

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पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक अलग-अलग समय पर फरियादी को अपने जाल में फंसाया। कभी बीमा कंपनी में पुलिस के नाम पर निवेश कराने तो कभी रकम को डबल करने का लालच देकर उससे लाखों रुपए ऐंठे। शुरुआत में आरोपियों ने आकर्षक लाभ और बेहतर रिटर्न का भरोसा दिलाया। इसी झांसे में आकर फरियादी लगातार उन्हें रकम देता रहा। तकरीबन दस वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा और इस दौरान आरोपियों ने एक करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प ली। जब फरियादी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो उसने पलासिया थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश करते हुए उनकी लोकेशन गाजियाबाद में ट्रेस की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात अन्य लोगों के साथ भी की है या नहीं। साथ ही ठगी की रकम कहां निवेश की गई और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा 14 नवंबर तक आरोपियों का रिमांड भी लिया गया है।