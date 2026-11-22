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जांच के लिए जुटाए अहम साक्ष्य, पुलिस खंगाल रही हत्या से जुड़े पहलूसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कुंज लाल हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस शनिवार को आरोपी पत्नी रजनी को वारदात स्थल पर लेकर पहुंची। जिस जगह पति पर ईंट से वार कर उसकी हत्या की गई थी, वहां पुलिस ने आरोपी से घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही वारदात से जुड़े तथ्यों की तस्दीक कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।जानकारी के अनुसार बीती वीरवार रात को कुंज लाल पुत्र फिंचा राम की उसकी पत्नी रजनी ने झगड़े के दौरान ईंट से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को जांच के सिलसिले में उसे घटनास्थल पर ले जाया गया। यहां पुलिस ने वारदात के तरीके और उससे जुड़े हालात की पड़ताल की।उधर, इस बारे में पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी महिला को उसी स्थान पर ले जाया गया, जहां वारदात हुई थी। इस दौरान मामले से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है।