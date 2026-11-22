मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र के पतौड़ा गांव में रविवार शाम जमीन को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई। घटना में महिला और पुरुष सहित चार लोग घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक, पतौड़ा (पोस्ट कुआं बाबूपुर) गांव में रविवार शाम जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया और सड़क किनारे दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट होती नजर आ रही है।
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महिला और पुरुष सहित चार लोग घायल
मारपीट में लक्ष्मी रजक, सरस्वती रजक, गुड़िया रजक और अंकित रजक घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने छोटेलाल रजक, रामू रजक, मनीष रजक और रजनी रजक पर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है।
दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही जांच
फिलहाल विवाद की शुरुआती वजह और मारपीट के घटनाक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोटर थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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