{"_id":"628f06c410ee1b681b31267f","slug":"courageous-daughters-will-rain-punch-along-with-self-defence-camp-launched-by-manav-academy-of-martial-arts","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: आत्मरक्षा के साथ पंच भी बरसाएंगी साहसी बेटियां, मानव एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से शिविर का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 26 May 2022 10:19 AM IST