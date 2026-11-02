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Varanasi News: राष्ट्रीय सेस्टोबॉल चैंपियनशिप में 62 टीमों के बीच मुकाबले

Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
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Competition among 62 teams at the National Sestoball Championship
नेवादा जल्हूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में रविवार को महिला और पुरुष वर्ग की 7वीं जूनियर राष्ट्रीय और 6वीं फेडरेशन कप सेस्टोबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई। यह प्रतियोगिता 1 से 3 नवंबर तक खेली जाएगी। इसमें देश के अलग-अलग राज्यों की कुल 62 टीमें हिस्सा ले रही हैं। समारोह में वाराणसी सेस्टोबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बॉबी सिंह को सम्मानित किया गया। देर रात पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश और मिजोरम जबकि महिला वर्ग में बिहार और दिल्ली की टीमों के बीच भी मुकाबला खेली गई।
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