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Varanasi News: जेएचवी मॉल में मां पर टिप्पणी, युवक और भाई घायल

Tue, 29 Sep 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:44 AM IST
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Comment on mother at JHV Mall, youth and brother injured
वाराणसी। जेएचवी मॉल में एक युवक और उसके दोस्तों के साथ विवाद हो गया। यह विवाद टिप्पणी करने को लेकर शुरू हुआ था। विवाद के बाद तीन युवकों ने हमला कर दिया, जिससे युवक और उसके भाई को गंभीर चोटें आईं। शिवपुर निवासी अमन पाल ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर की रात 11 बजे वह परिवार के साथ जेएचवी मॉल में फिल्म देखने गए थे। उनके कुछ दोस्त भी वहां थे। आरोप है कि मॉल में एक व्यक्ति मां की ओर देखकर टिप्पणी कर रहा था। वह मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहा था। इसका विरोध किया। इसके बाद तीन अज्ञात युवकों ने गालीगलौज कर हमला कर दिया। हमले में उसके और भाई आकाश पाल के सिर में गंभीर चोट आई। कुछ देर बाद आरोपियों के साथ 10 से 15 अज्ञात लोग और पहुंच गए। उन्होंने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया, जिसमें अमन और आकाश समेत कई लोग घायल हो गए। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि अमन पाल की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
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