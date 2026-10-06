फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Commencement of 'Adi-Lila' with the worship of the crown at Tulsi Ghat

Varanasi News: तुलसीघाट पर मुकुट पूजन के साथ आदिलीला का शुभारंभ

Tue, 06 Oct 2026 02:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Commencement of 'Adi-Lila' with the worship of the crown at Tulsi Ghat
तुलसी घाट पर रामलीला के लिए हुआ मुकुटपूजन। संवाद - फोटो : ARchive
तुलसीघाट स्थित तुलसी मंदिर में सोमवार की शाम पारंपरिक मुकुट पूजन के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति की रामलीला का शुभारंभ हुआ। समिति के अध्यक्ष महंत प्रो. विश्वंभर नाथ मिश्र ने विधि-विधान से मुकुट पूजन कर महाआरती उतारी। उन्होंने कहा कि कलिकाल में जीवों के कल्याणार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस की रचना कर भारत को भक्ति सुधा से आप्लावित किया। प्रभु श्रीराम के पावन चरित्र को साकार रूप देने के लिए उन्होंने जिस रामलीला का प्रादुर्भाव किया, वह आज प्रचलित सभी लीलाओं की मूलभूत ‘आदिलीला’ है। लीला मंत्री राजेश कुमार दीक्षित व विश्वनाथ यादव के संयोजन और व्यास पं. श्याम बिहारी पांडेय के निर्देशन में रामायणियों ने गोस्वामी जी की मूल हस्तलिखित पोथी से पांच दोहे व छंद गाकर लीला का श्रीगणेश किया। यह पावन रामलीला 26 अक्तूबर तक चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed