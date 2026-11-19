पीडीडीयू नगर जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची को पटाखा दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 15 नवंबर की है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी को काली महाल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को पटाखा दिलाने का लालच दिया था। इसी बहाने वह उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ यौन अपराध किया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने मुगलसराय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू की।