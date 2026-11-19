चंदौली: पटाखा दिलाने के बहाने पांच साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार; न्यायालय में पेशी के बाद भेजा जेल
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में बच्ची को पटाखा दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना 15 नवंबर की है। पीड़िता की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार को उसे काली महाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विस्तार
पीडीडीयू नगर जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची को पटाखा दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 15 नवंबर की है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी को काली महाल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को पटाखा दिलाने का लालच दिया था। इसी बहाने वह उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ यौन अपराध किया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने मुगलसराय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू की।
पुलिस ने की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को पुलिस को उसकी लोकेशन काली महाल इलाके में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।