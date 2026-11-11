हाईवे पर हादसा: दो बाइक आपस में उलझकर टकराईं, सड़क पर गिरकर तीन घायल; एक की इलाज के दौरान मौत

वाराणसी जिले में चौबेपुर क्षेत्र के डुबकियां बाजार में मंगलवार की रात दो बाइकों की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल एक युवक की ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।

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दो बाइकों पर सवार तीन युवक वाराणसी शहर से अपने गांव लौट रहे थे। डुबकियां बाजार के पास दोनों बाइक पर सवार आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइकें आपस में उलझकर टकरा गईं। हादसे में बुलेट सवार विकास यादव (25) निवासी रैमला तथा दूसरी बाइक पर सवार मोहित माली (22) और देवानंद चौहान (24) निवासी नरायनपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर पहुंचाया गया।प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों घायलों को अस्पताल भेजा गया था। देवानंद चौहान की हालत गंभीर होने पर उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बुधवार की शाम परिजनों ने गौरा उपरवार घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।देवानंद दो भाइयों में बड़ा था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके पिता गुरुदेव चौहान राजगीर का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बेटे की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।