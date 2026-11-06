Varanasi News: राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में लगी कॅरिअर चौपाल, 250 से ज्यादा छात्राओं ने उद्योग विशेषज्ञों से किया संवाद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
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सुंदरपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में बृहस्पतिवार को मेधा लर्निंग फाउंडेशन की ओर से कॅरिअर चौपाल लगी। इसमें 250 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए 11 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। छात्राओं ने कॅरिअर के अवसरों, रोजगार की संभावनाओं, आवश्यक कौशल और भविष्य की चुनौतियों को लेकर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। इसमें एजुकेशन फाउंडेशन, एडुटेक, यूथ फाउंडेशन, फैशन एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीडिया, प्लास्टिक टूल्स और बनारस की गुलाबी मीनाकारी से जुड़े प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। उद्घाटन संस्थान के प्रधानाचार्य वीके सिंह ने किया। आयोजन में टीपीओ डॉ. उमेश चंद्र सोनकर ने विशेष सहयोग और समन्वय किया। संस्थान के शिक्षक हिमांशु मौर्य, प्रिया यादव और डॉ. प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर जयंत सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके साथ देव सिंह, अंशु श्रीवास्तव, चेतना, रितु, गीता, अंकित और यश ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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