फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cabinet Minister distributed pulse and oilseed seeds

Varanasi News: कैबिनेट मंत्री ने दलहनी-तिलहनी बीज का किया वितरण

Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Cabinet Minister distributed pulse and oilseed seeds
चिरईगांव विकास खंड सभागार में दलहन एवं तिलहन फसलों के बढ़ावा देने हेतु निशुल्क चना, मटर एवं सरस - फोटो : Archive
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किसानों को चना, मटर और सरसों के निशुल्क मिनी किट दी। विकास खंड सभागार में सोमवार को 58 किसानों में किट का वितरण हुआ। उपकृषि निदेशक अमित जायसवाल ने किसानों को मिनी किट में मौजूद बीजों के उपयोग, समय से बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रयोग, फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों के संबंध में जानकारी दी। मंत्री ने विश्व बैंक से पोषित परियोजनाओं के संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जाॅइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी, उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह आदि माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed