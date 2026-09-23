Varanasi News: कैबिनेट मंत्री ने दलहनी-तिलहनी बीज का किया वितरण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
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कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किसानों को चना, मटर और सरसों के निशुल्क मिनी किट दी। विकास खंड सभागार में सोमवार को 58 किसानों में किट का वितरण हुआ। उपकृषि निदेशक अमित जायसवाल ने किसानों को मिनी किट में मौजूद बीजों के उपयोग, समय से बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रयोग, फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों के संबंध में जानकारी दी। मंत्री ने विश्व बैंक से पोषित परियोजनाओं के संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जाॅइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी, उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह आदि माैजूद रहे।
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