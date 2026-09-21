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Varanasi News: बालू सप्लाई के नाम पर 4 करोड़ लेकर कारोबारी ने नहीं दी बालू, दो पर प्राथमिकी

Mon, 21 Sep 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:56 AM IST
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Businessman takes 4 crore for sand supply but fails to deliver; FIR lodged against two individuals.
वाराणसी। बालू सप्लाई के नाम पर दो कारोबारियों से 4 करोड़ रुपये लेने के बावजूद बालू उपलब्ध न कराने का आरोप लगा है। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने लखनऊ निवासी कारोबारी राघवेंद्र दूबे के खिलाफ धोखाधड़ी की अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की।
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दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने बैंक के माध्यम से रकम का भुगतान किया, लेकिन न तो बालू की आपूर्ति हुई और न ही पैसा वापस किया गया। नवलपुर, बसही निवासी जितेंद्र कुमार सिंह इंफ्राप्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक हैं। उनकी तहरीर के अनुसार बालू सप्लाई को लेकर राघवेंद्र दूबे से समझौता हुआ था। जरूरत के मुताबिक बालू उपलब्ध कराने की बात तय हुई। आरोप है कि जितेंद्र ने 15 मार्च 2018 तक बैंक के माध्यम से 2 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके बाद बालू की आपूर्ति के लिए कई बार कहा गया, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। आरोप है कि न बालू मिली और न रकम वापस की गई।
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दूसरे कारोबारी से 1.80 करोड़ लेने का आरोप
दूसरे मामले में मिर्जापुर के अकोढ़ा निवासी आकाश सिंह नदेसर स्थित राज इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनकी शिकायत के मुताबिक बालू सप्लाई के लिए राघवेंद्र दूबे से बातचीत हुई थी। इसके बाद 9 मार्च 2018 तक बैंक के जरिये 1 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिए गए। आरोप है कि भुगतान के बावजूद बालू की आपूर्ति नहीं की गई। रकम वापस मांगने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ। आकाश सिंह की शिकायत पर कैंट पुलिस ने दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
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