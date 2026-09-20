Varanasi News: 30 लाख की देनदारी, कारोबारी पर धमकी का आरोप

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आरोप है कि कानूनी नोटिस के बाद अजीत ने मोबाइल और व्हॉट्सएप ब्लॉक कर दिया। कारोबारी ने गंभीर परिणाम भुगतने और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच हो रही है। ब्यूरो