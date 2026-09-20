Varanasi News: 30 लाख की देनदारी, कारोबारी पर धमकी का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:33 AM IST
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वाराणसी। जैतपुरा थाना क्षेत्र में व्यावसायिक लेनदेन के विवाद में 30 लाख की देनदारी न चुकाने और धमकी देने के आरोप में कारोबारी अजीत कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। हर्षपाल सिंह के अनुसार, 25 अगस्त 2025 को पत्नी मोना सिंह और अजीत कुमार के बीच ट्रेड पार्टनरशिप के अंतिम भुगतान को लेकर समझौता हुआ था। अजीत ने 30 लाख रुपये की देनदारी स्वीकार कर पांच पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। आरोप है कि उसने 2.70 लाख रुपये का ही भुगतान किया। 5.95 लाख रुपये का एक चेक दो जून 2026 को खाते में राशि न होने पर बाउंस हो गया।
आरोप है कि कानूनी नोटिस के बाद अजीत ने मोबाइल और व्हॉट्सएप ब्लॉक कर दिया। कारोबारी ने गंभीर परिणाम भुगतने और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच हो रही है। ब्यूरो
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आरोप है कि कानूनी नोटिस के बाद अजीत ने मोबाइल और व्हॉट्सएप ब्लॉक कर दिया। कारोबारी ने गंभीर परिणाम भुगतने और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच हो रही है। ब्यूरो
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