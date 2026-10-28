ब्रिक्स सम्मेलन: लोकसभा अध्यक्ष ने खरीदा गुलाबी मीनाकारी मैजिक बर्ड, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल को देखा; हुनर को सराहा

सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तशिल्प प्रदर्शनी का मुआयना किया और शिल्पकारों के हुनर की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने काशी की प्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी के स्टॉल से विशेष रूप से 'मैजिक बर्ड' और 'कमल ब्रोच' की खरीदारी की।



नेशनल अवॉर्डी आर्टिजन कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि दो दिनों में गुलाबी मीनाकारी के उत्पादों की 2.30 लाख की बिक्री हुई। विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक मीनाकारी ज्वेलरी और सजावटी 'मैजिक बर्ड' की जमकर खरीदारी की।



संसद भवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से दीपावली से पूर्व डिलीवरी के लिए विशिष्ट आभूषणों के विशेष ऑर्डर भी कारीगरों को सौंपे गए हैं। कपड़ा मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर काशी के इस नायाब हुनर और प्रदर्शनी की झलकियों को साझा किया।