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काशी की चाट पर फिदा हुईं बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा, भूल नहीं पाएंगी बनारस की सुबह
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी, Updated Tue, 02 Oct 2018 04:57 PM IST
बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा काशी के चाट पर फिदा हैं। जी हां, आज कल वह बनारस को और यहां के अलबेले चाट को खूब याद कर रही हैं। फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ के प्रमोशन के लिए जहां भी जा रही हैं, वहां बनारस में गुजारे गए पल और खानपान को याद कर रही हैं।
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