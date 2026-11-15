जज्बे को सलाम: पिता साइकिल चलाकर देते थे कैंची में धार, बेटी ने एसएसबी किया पास; पढ़ें खेल की अन्य खबरें

हाॅकी प्रतियोगिता में खेलेंगी तीन टीमें

पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय हॉकी के लीग मुकाबले में टॉप तीन स्थान पर रहने वाली वाराणसी मंडल की टीमें अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में खेलेंगी। इसमें बीएचयू, पूर्वांचल विवि और विद्यापीठ की टीम है। विद्यापीठ के कोच सतीष नारायण सिंह ने बताया कि टीम लगातार तीन साल से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में खेल रही है। छह साल बाद बीएचयू में पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता खेली गई। नॉकआउट मुकाबले में विद्यापीठ की टीम ने लगातार जीत दर्ज कर की।



खिलाड़ियों को कराया स्मैश का अभ्यास

बीएचयू में डॉ. विभूति नारायण इंडोर हॉल में शनिवार को बैडमिंटन खिलाड़ियों को फुटवर्क और स्मैश का अभ्यास कराया गया। डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि दो सत्र में 25-25 खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



पहाड़ी गांव की फुटबॉल टीम बनी चैंपियन

बरेका फुटबॉल नर्सरी की ओर से चार दिवसीय प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। सीनियर वर्ग के अंडर-19 बालिका वर्ग के मुकाबले में पहाड़ी गांव की टीम विजेता बनी। फाइनल में बरेका की टीम को 3-2 गोल से हराकर विजेता बनी।



प्रतियोगिता में अंडर-12, अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की बालक और बालिका टीमों ने भाग लिया। अंडर-19 टीम की पार्वती, कोमल और अंजलि ने एक-एक गोल किया। उपविजेता टीम बरेका की ओर से महक और आशिका ने एक-एक गोल दागे। अंडर-19 टीम की खिलाड़ी मन्नत को मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।