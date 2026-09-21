बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर: महिला हेड कांस्टेबल समेत दो गंभीर, सरकारी कार्य से लौटते समय हादसा; रेफर

हादसे के बाद आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए और घायलों की मदद में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला हेड कांस्टेबल कुंती देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।



वहीं, बाइक चालक की पहचान विशुनपुरवा गांव निवासी सुनील दुबे के रूप में बताई गई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई। दुर्घटना के कारणों और बोलेरो चालक के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।