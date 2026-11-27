वाराणसी कमिश्नरेट के कपसेठी थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में बृहस्पतिवार को सूरज सैनी (24) का शव घर के कमरे में पंखे के सहारे दुपट्टे से लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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वहीं, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बाराडीह गांव निवासी भगौती सैनी का पुत्र सूरज सैनी शादी-विवाह के आयोजनों में स्टेज और गाड़ियों को सजाने का काम करता था। वह दो भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी।परिजनों के अनुसार, सूरज बृहस्पतिवार दोपहर बरात से घर लौटा था। इसके बाद सोने की बात कहकर अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों को चिंता हुई। कमरे में जाकर देखा तो वह पंखे के सहारे दुपट्टे से लटक रहा था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। परिवार के लोग भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं बता सके। थाना प्रभारी अनिकेत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके पहले फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। मामले की जांच की जा रही है।