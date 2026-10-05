दूसरे दिन मिला शव: नहाने समय नदी में डूब गया था युवक, चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास मिली बाइक; मातम

रात करीब 10 बजे परिजनों को जानकारी मिली कि चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास झारखंडेय की बुलेट खड़ी है। इसके बाद परिवार के लोग और गांव के अन्य लोग आश्रम पहुंचे। वहां बुलेट के पास युवक के कपड़े भी पड़े मिले। इससे लोगों को उसके नदी में डूबने की आशंका हुई। ग्रामीणों और परिजनों ने देर रात तक आसपास के इलाके और नदी में उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद सभी लोग घर लौट गए।



सोमवार सुबह कंहेनपुर गांव के पास नदी में लोगों ने एक युवक का शव पानी में उतराया देखा। इसकी सूचना कंधरापुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। पहचान के बाद शव झारखंडेय उपाध्याय का होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंधरापुर पुलिस के अनुसार, युवक की मौत नदी में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।