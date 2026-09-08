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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BLW Promotion team wins 1-0; Chandauli team fails to arrive, UPSC gets a walkover.

Varanasi News: बरेका प्रमोशन 1-0 से विजयी, नहीं पहुंची चंदौली की टीम, यूपीएससी को वॉकओवर

Tue, 08 Sep 2026 02:11 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:11 AM IST
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BLW Promotion team wins 1-0; Chandauli team fails to arrive, UPSC gets a walkover.
बरेका में चल रहे जिला स्तरीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में डीएलडब्ल्यू प्रमोशन व आनंद सपोर्टिंग,
जिला फुटबॉल संघ की ओर से सोमवार को मोहम्मद रजाउद्दीन स्मृति फुटबॉल लीग में सोमवार को दो मैच खेले गए। पहले मुकाबले में बरेका प्रमोशन ने आनंद स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया। दूसरे मैच में डीएफए चंदौली के न पहुंचने पर यूपीएससी को वॉकओवर मिला।
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बरेका इंटर कॉलेज के फुटबॉल मैदान पर हुए पहले मैच में दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और स्कोर 0-0 रहा। दूसरे हाफ में बीएलडब्ल्यू प्रमोशन ने अपनी रणनीति बदली। खेल के 48वें मिनट में मोहम्मद साकिब ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। एक गोल से पिछड़ने के बाद आनंद स्पोर्टिंग ने वापसी के लिए कई प्रयास किए। उन्हें दो शानदार मौके भी मिले लेकिन वे गेंद को गोल में नहीं भेज सके। अंतिम सीटी बजने पर बीएलडब्ल्यू प्रमोशन 1-0 से विजयी रही। वहीं, दूसरा मैच यूपीएससी और डीएफए चंदौली के बीच खेला जाना था। डीएफए चंदौली की टीम 4:15 तक भी नहीं पहुंची। इसके चलते यूपीएससी को वॉकओवर दे दिया गया। जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव चितहर प्रसाद ने सभी टीमों को सूचित किया है कि वे मैच के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले मैदान पर पहुंचें। मंगलवार को पहला मैच वाराणसी हॉस्टल बनाम शीएट कॉलेज के बीच दोपहर डेढ़ बजे से और दूसरा मैच बरेका बनाम इंटर काशी के बीच तीन बजे से होगा।
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