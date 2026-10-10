वाराणसी: पूजा के तेल पर नहीं मिला ब्लैक क्रॉस, कहीं खाने में न हो इस्तेमाल; कठोर विधिक कार्रवाई होगी

जिले में विभिन्न स्थानों पर पूजा के लिए घी, जल और तेल बनाया जा रहा था। वह खाने योग्य नहीं था और उस पर ब्लैक क्रॉस भी नहीं लगा हुआ था। खाद्य विभाग के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को जिले में 100 से अधिक स्थानों पर अभियान चलाकर इनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। साथ ही दुकानदारों को बिना ब्लैक क्रॉस के न बेचने की सलाह दी।

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जांच टीम ने सबसे पहले शिवपुर क्षेत्र स्थित राजेश केशरी के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान दुकान में गोपाल भोग नाम से नॉन-एडिबल ऑयल (दीपक जलाने हेतु) का निर्माण और विक्रय पाया गया। मौके से 50 मिली क्षमता वाले 200 पाउच प्रति झोले के हिसाब से कुल 15 बैग बरामद किए गए। विनियम 2020 के तहत पूजा घी, पूजा जल एवं पूजा तेल के प्रत्येक खुदरा पैकेट पर काले रंग का क्रॉस चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ता इसे खाद्य तेल न समझें। इस नियम का अनुपालन न होने के कारण अधिकारियों ने पूरे स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी।