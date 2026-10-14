भाजपा का मिशन-2027: 133 विधानसभा सीटों के प्रभारियों का प्रशिक्षण वर्ग आज से, संगठन मजबूत करने पर जोर

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब एक-तिहाई सीटों की संगठनात्मक मशीनरी आज काशी में जुटेगी। भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारियों के बीच काशी और गोरक्ष क्षेत्र की 133 विधानसभा सीटों के प्रभारी और विस्तारकों को एक मंच पर लाने की तैयारी की है। नरिया स्थित चौधरी शोध संस्थान में बुधवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में 266 प्रभारी-विस्तारक शामिल होंगे।

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राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में होने वाली इस प्रशिक्षण कार्यशाला में विधानसभा स्तर पर संगठन की भूमिका, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें दो क्षेत्रों की संगठनात्मक टीम एक साथ प्रशिक्षण लेगी।भाजपा की इस कार्यशाला का दायरा पूर्वांचल के बड़े हिस्से में फैले दो संगठनात्मक क्षेत्रों तक है। काशी क्षेत्र की 71 विधानसभा सीटों के 142 और गोरक्ष क्षेत्र की 62 सीटों के 124 प्रभारी-विस्तारक इसमें शामिल होंगे। इस तरह प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 133 सीटों की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारी एक साथ प्रशिक्षण लेंगे।विधानसभा प्रभारी और विस्तारक पार्टी की संगठनात्मक रणनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम कड़ी माने जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बूथों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और मतदाताओं तक पहुंच बनाने जैसे काम भी इससे जुड़े होते हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों के पदाधिकारियों को एक साथ जुटाने के पीछे विधानसभा स्तर पर कामकाज में समन्वय बढ़ाने और संगठन की तैयारियों को व्यवस्थित करने का महत्व है।