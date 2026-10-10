पितृपक्ष का कड़वा सच: पूर्वजों को दे रहे जल, लेकिन दहलीज से बेदखल हो गए जीवित बुजुर्ग; अब मोक्ष की चिंता

केस 1 : जैतपुरा बागेश्वरी मंदिर के पास रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग को तीन साल पहले बेटे और बहू ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। घर में अक्सर बहू मारपीट करती थी। करीब तीन साल पहले बहू ने इतना मारा कि वो हदस गईं और पांच दिनों तक पड़ोसी के घर में छिपी हुई थीं। बाद में उन्हें एक समाजसेवी की सहायता से आश्रम में लाया गया। महिला का कहना है कि आश्रम में उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, अब घर नहीं जाना है।



केस 2 : पियरी की एक 55 वर्षीय महिला के पति के निधन के बाद तीन साल से आश्रम में रह रही है। बेटों ने संपत्ति बेच दी और घर से निकाल दिया। दो बेटियां हैं, जो आश्रम में कभी-कभी हालचाल लेने आती हैं। अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए, इसलिए वह समाजसेवी की सहायता से आश्रम में आ गईं।