Varanasi News: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया बाबा अवधूत राम का आशीर्वाद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
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वाराणसी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने दो दिवसीय काशी दौरे के समापन पर सोमवार को पड़ाव स्थित अघोर पीठ, सर्वेश्वरी समूह (अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम) पहुंचे। उन्होंने अघोरेश्वर भगवान राम जी की चरण पादुका पर मत्था टेका और समूह के अध्यक्ष बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन-पूजन के बाद मंत्री ने आश्रम परिसर में ही साधु-संतों व श्रद्धालुओं के साथ सादगीपूर्वक दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने आश्रम द्वारा संचालित जनहितकारी चिकित्सा प्रकल्पों का बारीकी से निरीक्षण किया। संवाद
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