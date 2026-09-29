फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Bihar Health Minister sought the blessings of Baba Avadhoot Ram.

Varanasi News: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया बाबा अवधूत राम का आशीर्वाद

Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Bihar Health Minister sought the blessings of Baba Avadhoot Ram.
वाराणसी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने दो दिवसीय काशी दौरे के समापन पर सोमवार को पड़ाव स्थित अघोर पीठ, सर्वेश्वरी समूह (अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम) पहुंचे। उन्होंने अघोरेश्वर भगवान राम जी की चरण पादुका पर मत्था टेका और समूह के अध्यक्ष बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन-पूजन के बाद मंत्री ने आश्रम परिसर में ही साधु-संतों व श्रद्धालुओं के साथ सादगीपूर्वक दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने आश्रम द्वारा संचालित जनहितकारी चिकित्सा प्रकल्पों का बारीकी से निरीक्षण किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed