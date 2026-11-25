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हिंदी विषय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र अभिषेक तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह प्रेमचंद सभागार के बाहर था। परीक्षा समाप्त होते ही हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। कड़ा, पंच और लोहे की रॉड से वार किए। वारदात के दौरान सभी नकाबपोश थे। मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई। विज्ञापन

लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों प्रखर दुबे, अभिनव भारती, सुमंगल शुक्ला, निखिल राज, प्रिंस, अभिनव यादव और शुभम मिश्रा को नामजद किया है। 5 अन्य हमलावर अज्ञात हैं। उपनिरीक्षक शिवकांत शर्मा को मामले की विवेचना सौंपी गई है। हिंदी विषय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र अभिषेक तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह प्रेमचंद सभागार के बाहर था। परीक्षा समाप्त होते ही हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। कड़ा, पंच और लोहे की रॉड से वार किए। वारदात के दौरान सभी नकाबपोश थे। मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई।लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों प्रखर दुबे, अभिनव भारती, सुमंगल शुक्ला, निखिल राज, प्रिंस, अभिनव यादव और शुभम मिश्रा को नामजद किया है। 5 अन्य हमलावर अज्ञात हैं। उपनिरीक्षक शिवकांत शर्मा को मामले की विवेचना सौंपी गई है।

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वाराणसी। बीएचयू परिसर में स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र अभिषेक तिवारी पर सोमवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। परीक्षा देकर निकलते समय नकाबपोश 12 युवकों ने कड़ा और रॉड से पीटा, जिससे वह घायल हो गए। लंका पुलिस ने सात नामजद सहित अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।