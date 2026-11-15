Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Bharat Vikas Parishad Kashi celebrated Deepotsav by staging Ramayana.

Varanasi News: भारत विकास परिषद काशी ने रामायण मंचन से मनाया दीपोत्सव

Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Bharat Vikas Parishad Kashi celebrated Deepotsav by staging Ramayana.
वाराणसी। भारत विकास परिषद काशी ने होटल सूर्या में दिवाली–एक उत्सव आनंद का कार्यक्रम मनाया। इसमें रामायण के प्रसंगों का मंचन और दीपोत्सव हुआ। मंचन में सीता स्वयंवर से लेकर श्रीराम की अयोध्या वापसी तक के प्रसंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावविभोर किया और धर्म की विजय का संदेश दिया। श्रीराम के अयोध्या आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया, जिसने त्रेतायुग की अयोध्या की स्मृति को जीवंत किया। अध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा कि दिवाली सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम के पर्यवेक्षक अजय गौतम थे। सचिव डॉ. अमित कुमार सिंह सहित परिषद के सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सौरभ जैन, डॉ. अमित सिंह, संगीता रस्तोगी, जीवन खन्ना मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed