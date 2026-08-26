भदोही: चिकित्सक ने महिला के कर दिए तीन ऑपरेशन, तबीयत बिगड़ने से मौत; अल्ट्रासाउंड जांच के नाम पर बनारस भेजा

औराई कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के उत्तरी लेन पर घोसिया स्थित ऑलम हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने एक के बाद एक कुल तीन ऑपरेशन कर दिए। जिसमें हर्निया, पथरी और बच्चेदानी जैसे ऑपरेशन थे। इससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद अल्ट्रासाउंड जांच कराने के बहाने वाराणसी एंबुलेंस से भेज दिया गया। जहां एक निजी अस्पताल में महिला की बुधवार को मौत हो गई। औराई के जेठूपुर गांव निवासी 45 वर्षीय जोहरा बेगम की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

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मृतका के पति बदरू ने बताया कि करीब 10 दिन पहले घोसिया के ऑलम हॉस्पिटल में पत्नी जोहरा बेगम को दिखाने गया। डॉक्टर ने दो ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन उन्होंने पथरी, हर्निया, बच्चेदानी यानी कुल तीन ऑपरेशन किया। इससे पत्नी की तबीयत खराब हो गई। बताया कि बीते 23 अगस्त को चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराना है। जिसके लिए एंबुलेंस से वाराणसी के चितईपुर स्थित एक अस्पताल में भेजा गया।