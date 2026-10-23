यूपी: अनिल राजभर ने एमएलसी चुनाव में जीत का किया दावा, बोले- भाजपा के दोनों उम्मीदवार पहुंचेंगे विधान परिषद

भारतीय जनता पार्टी के नेता व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एमएलसी चुनावों को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। राजभर ने पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी जीत का विश्वास भी व्यक्त किया।

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#WATCH | Varanasi | Over MLC elections, BJP leader Anil Rajbhar says, "We appeal to the voters to cast their votes. Both our candidates will win by a huge margin and enter the Legislative Council. BJP takes all elections seriously." https://t.co/hJKxhi9cha — ANI (@ANI) October 23, 2026

भाजपा नेता अनिल राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के दोनों प्रत्याशी इन चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ये उम्मीदवार निश्चित रूप से विधान परिषद में प्रवेश करेंगे। राजभर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एमएलसी चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है। उन्होंने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।अनिल राजभर कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ लड़ती है। यह भाजपा की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो हर स्तर पर चुनावी सफलता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।