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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BJP leader Anil Rajbhar claimed victory in MLC election in Varanasi

यूपी: अनिल राजभर ने एमएलसी चुनाव में जीत का किया दावा, बोले- भाजपा के दोनों उम्मीदवार पहुंचेंगे विधान परिषद

Fri, 23 Oct 2026 10:32 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 23 Oct 2026 10:32 AM IST
सार

वाराणसी में स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत का दावा करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा के दोनों उम्मादवार विधान परिषद पहुंचेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया।

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BJP leader Anil Rajbhar claimed victory in MLC election in Varanasi
मंत्री अनिल राजभर - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी के नेता व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एमएलसी चुनावों को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। राजभर ने पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी जीत का विश्वास भी व्यक्त किया।

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भाजपा नेता अनिल राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के दोनों प्रत्याशी इन चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ये उम्मीदवार निश्चित रूप से विधान परिषद में प्रवेश करेंगे। राजभर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एमएलसी चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है। उन्होंने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 
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अनिल राजभर कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ लड़ती है। यह भाजपा की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो हर स्तर पर चुनावी सफलता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
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भाजपा की चुनावी रणनीति
अनिल राजभर के बयान से भाजपा की चुनावी रणनीति का पता चलता है। पार्टी न केवल बड़े चुनावों पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि स्थानीय और परिषद चुनावों को भी समान महत्व देती है। यह दर्शाता है कि भाजपा जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। पार्टी का मानना है कि हर चुनाव में सक्रिय भागीदारी से संगठन को मजबूती मिलती है। इस प्रकार, मतदाताओं से अपील और जीत का दावा पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

विधान परिषद का महत्व
विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। इसके सदस्य राज्य की नीतियों और कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएलसी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन चुनावों में जीत हासिल करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक है। भाजपा का लक्ष्य विधान परिषद में अपनी उपस्थिति को और अधिक प्रभावी बनाना है। 
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