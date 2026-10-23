आसान होगा सफर: यूपी की पहली और देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत 31 से चलेगी, वाराणसी से होगा संचालन

नियमित होने पर सप्ताह में छह दिन चलेगी स्लीपर वंदे भारत

स्लीपर वंदे भारत का संचालन सप्ताह में छह दिन किया जाएगा। यह ट्रेन शनिवार को नहीं चलेगी। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन संख्या 27421 रात 08:50 बजे वाराणसी से रवाना होगी और रात 10:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।



यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रात 10:40 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद रात 12:40 से 12:45 बजे कानपुर सेंट्रल होते हुए यह ट्रेन अगले दिन सुबह 05:55 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।



वापसी की दिशा में नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 27422 रात 09:40 बजे नई दिल्ली से छूटेगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 04:45 से 04:50 बजे प्रयागराज और सुबह 06:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। इसके संचालन की तिथि की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।