बलिया: 17.50 करोड़ से बने पुल का एप्रोच मार्ग पहली बारिश में ही धंसा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल; परेशानी

चितबड़ागांव को पक्का कोट मार्ग से जोड़ने के लिए ठोस नदी पर करीब 17.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल और एप्रोच मार्ग पहली ही बरसात में धंस गया। एप्रोच मार्ग के धंसने से सड़क की सतह पर गड्ढा और असमानता उत्पन्न हो गई है। इससे पुल से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान एप्रोच मार्ग की स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए इस महत्वपूर्ण पुल से आवागमन सुगम होने की उम्मीद थी। पुल बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पहली बरसात में ही एप्रोच मार्ग के धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। विज्ञापन



लोगों का कहना है कि यदि 17.50 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना का एप्रोच मार्ग पहली बरसात का पानी भी नहीं झेल सका तो निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और तकनीकी गुणवत्ता की जांच जरूरी है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर एप्रोच मार्ग के धंसने के कारणों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए इस महत्वपूर्ण पुल से आवागमन सुगम होने की उम्मीद थी। पुल बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पहली बरसात में ही एप्रोच मार्ग के धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।लोगों का कहना है कि यदि 17.50 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना का एप्रोच मार्ग पहली बरसात का पानी भी नहीं झेल सका तो निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और तकनीकी गुणवत्ता की जांच जरूरी है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर एप्रोच मार्ग के धंसने के कारणों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

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