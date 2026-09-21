रांची का मौसम बना मुसीबत: एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, एक घंटे बाद भरी उड़ान

रांची एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते रविवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई-रांची उड़ान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट संख्या आईएक्स-1237 सभी 138 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों को लेकर सुबह करीब 9:03 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी।

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एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत विमान को मुंबई से रांची जाना था, लेकिन रांची में मौसम खराब होने के कारण विमान को वाराणसी भेज दिया गया। विज्ञापन



वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कराया गया। मौसम सही होने के बाद 10:05 बजे विमान ने 138 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ रांची के लिए उड़ान भरी। इस दौरान करीब एक घंटे तक विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर रुका रहा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत विमान को मुंबई से रांची जाना था, लेकिन रांची में मौसम खराब होने के कारण विमान को वाराणसी भेज दिया गया।वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कराया गया। मौसम सही होने के बाद 10:05 बजे विमान ने 138 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ रांची के लिए उड़ान भरी। इस दौरान करीब एक घंटे तक विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर रुका रहा।

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