Varanasi News: जिलास्तरीय वॉलीबॉल के लिए बच्छाव जोन की टीम चयनित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
बच्छाव जोन की स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता मालवीय महाविद्यालय इंटर कॉलेज शहंशाहपुर में खेली गई। इसमें जिलास्तरीय प्रतियोगिता के लिए तीन वर्ग में बालक-बालिका में प्रदर्शन के आधार पर टीम चुनी गई। मंडलीय सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य मुसर्रत इस्लाम ने की। संचालन शारीरिक शिक्षक देवेश मिश्र ने किया जबकि निर्णायक की भूमिका कन्हैया पटेल ने निभाई। ट्रायल के बाद बच्छाव जोन के खिलाड़ियों को जनपदीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए चुना गया। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार, जगजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, भैया लाल विश्वकर्मा, अच्छे लाल, आजाद सोनकर, इंद्रकला सिंह, रीता मिश्रा और अनुराधा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन