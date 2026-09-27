बाबा लाट भैरव बने दूल्हा: रजत मुखौटे पर सोहा मौर, दर्शन कर मगन हुए बराती; नगर वधुओं ने लगाई हाजिरी

मार्ग में भक्त पुष्पवर्षा व आरती उतारकर बरात का स्वागत कर रहे थे। बरात हरतीरथ, विशेश्वरगंज चौराहा होते हुए काल भैरव मंदिर पहुंची। समिति ने बाबा का विशेष शृंगार कर आरती उतारी। इसके बाद बरात जतनबर, दूध कटरा, कतुआपुरा, अम्बियामंडी, बलुआबीर, हनुमान फाटक, तेलियाना होकर नउआ पोखरा स्थित लाट भैरव बाजार में जनवासे के लिए कुछ देर विश्राम के लिए रुकी।



डमरू दलों के सौ से अधिक सदस्य मार्ग में डमरुओं का गर्जना करते हुए चल रहे थे। मार्गभर में भक्त हाथों में पूजा की थाल सजाए, आकर्षक सुंदर पुष्पहार, राग-भोग लिए बाबा के दर्शन-पूजन को आतुर दिखे। दूर से ही रथ पर बाबा की झलक देख निहाल हुए। महिलाएं छतों, बरामदों से फूलों की वर्षा कर परिवार में सुख-समृद्धि की कामना कर रही थीं।