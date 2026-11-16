आजमगढ़: संकरी गली की मकान में लगी आग, दमकलकर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत; लपटें देख अफरातफरी

समय पर सूचना मिलने और टीम के पहुंचने से आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक लिया गया। उन्होंने लोगों से घरों में अग्निशमन यंत्र रखने की अपील की। खासकर जिन भवनों में आवासीय उपयोग के साथ व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं, वहां अग्निशमन उपकरणों के साथ पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था भी करने को कहा, ताकि आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पाया जा सके।



फायर ब्रिगेड अधिकारी बनारसी दास ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी रोड के खत्री टोला मोहल्ले में स्थित पुराने मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है।



उन्होंने बताया कि यहां के लोगों को जागरूक किया जाता है कि वे अपने घरों में आग से निपटने के लिए फायर सिलेंडर रखें, क्योंकि इस मोहल्ले की गलियां संकरी हैं। ऐसे में दमकल की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती हैं। विभाग की ओर से छोटी गाड़ियां भेजकर आग पर काबू पाया जाता है।