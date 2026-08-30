आजमगढ़: दो दिसंबर को बजनी थी शहनाई, उससे पहले घर में छाया मातम; घर से 500 मीटर दूर पेड़ पर लटकी मिली लाश

परिवार पहले भी झेल चुका है बड़ा दुख

नीरज चार भाइयों और तीन बहनों में चौथे नंबर का था। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि वर्ष 2017 में नीरज के बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी। अब जवान बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।



परिजनों के मुताबिक नीरज की शादी रौनापार थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी रामबृक्ष की पुत्री से दो दिसंबर को तय थी। शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं और परिजन आने वाले खुशियों के दिन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शादी से पहले ही नीरज की मौत ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं।



नीरज की मौत की खबर फैलते ही गांव में भी मातम छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। जिस घर में कुछ समय बाद शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां अब रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।