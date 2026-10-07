चंदौली: साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता, पुलिस ने कहा- ओटीपी और बैंक डिटेल साझा न करें; दिए टिप्स

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ट्रेडिंग, लोन और नौकरी के फर्जी ऑफर से रहें सावधान

महिला पुलिसकर्मी कल्याणी सिंह ने बताया कि साइबर ठग ट्रेडिंग और निवेश में आकर्षक मुनाफे का लालच देकर अनजान लिंक या ऐप के जरिए रकम जमा कराते हैं। इसी तरह लोन, सब्सिडी और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर भी फर्जी लिंक भेजकर ठगी की जाती है। उन्होंने लोगों से ऐसे लिंक पर क्लिक न करने और किसी ऑफर की सत्यता जांचे बिना भुगतान न करने की अपील की। महिला पुलिसकर्मी कल्याणी सिंह ने बताया कि साइबर ठग ट्रेडिंग और निवेश में आकर्षक मुनाफे का लालच देकर अनजान लिंक या ऐप के जरिए रकम जमा कराते हैं। इसी तरह लोन, सब्सिडी और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर भी फर्जी लिंक भेजकर ठगी की जाती है। उन्होंने लोगों से ऐसे लिंक पर क्लिक न करने और किसी ऑफर की सत्यता जांचे बिना भुगतान न करने की अपील की।

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चंदाैली कंदवा में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने बुधवार दोपहर कंदवा चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिसकर्मियों ने लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। साथ ही बैंक खाते, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की सलाह दी।