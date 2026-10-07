यूपी: सीएम योगी बोले- राज्यसभा चुनाव ने बता दिया विधानसभा चुनाव का परिणाम, अब लड़ाई सिर्फ इस पर होगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम का संकेत दे दिया है। उन्होंने आगामी चुनाव को एनडीए और पीडीए के बीच मुकाबला बताया। लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का उल्लेख किया।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम बता दिया है। अब विधानसभा चुनाव में एनडीए के 80 फीसद का मुकाबला पीडीए के 20 फीसद से होगा। पीडीए का फिर क्या हाल होगा, तब पता चल जाएगा। वह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जीपीओ स्थित पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि पहले यूपी में एक जिला-एक माफिया समानांतर सत्ता चलाते थे। लेकिन अब एक जिला- एक मेडिकल कॉलेज, एक उत्पाद, एक व्यंजन है। कारीगरों व हस्तशिल्पियों को सम्मान मिल रहा है। सेवा के संकल्प का कार्यक्रम अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है।
पहले आवास समेत अन्य सुविधाएं नहीं थी। जनधन खाते खोलने पर लोग डिजिटल इंडिया का मखौल उड़ाते थे। यह कांग्रेस व इंडी गठबंधन की बेईमानी पर प्रहार था। अब डीबीटी के जरिए महिला, किसान, युवा, गरीब, श्रमिकों आदि के खाते में सीधे पैसा जाता है।
पहले भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया पर निर्भर था
पीएम मोदी ने असंभव को संभव बनाया। करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, रसोई गैस कनेक्शन, स्टार्टअप का इकोसिस्टम, हाईवे-एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, यूपी में इनलैंड वाटरवे की सुविधा दी। पहले एक चिप के लिए दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देश में सेमीकंडक्टर के 12 से अधिक उद्योग क्रियाशील हैं। निवेश भी हो रहा है। पहले भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया पर निर्भर था। अब हजारों करोड़ रुपये के डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग प्रोडक्ट अन्य देशों को भेज रहा है।
इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद मेधा कुलकर्णी, ब्रजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक, मुकेश शर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान, पवन सिंह चौहान, विधायक पंकज सिंह, नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, जय देवी, राजेश्वर सिंह, ओपी श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्य, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
सीएम ने रवाना की सेवा ज्योति यात्रा
इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन के बाद देशवासियों को ‘विकसित भारत-2047’ का सामूहिक संकल्प दिलाया। वहीं राजधानी में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सीएम योगी को मशाल दी गई। जिसके बाद यात्रा आगे प्रस्थान की। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने 'जनसेवा से देशसेवा' प्रदर्शनी का भी अवलोकन भी किया।
उन्होंने कहा कि पीएम के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होना हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। पीएम ने भारत को दुनिया के सामने सशक्त व समर्थ देश के रूप में प्रस्तुत किया। हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा किया है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की। सीएम ने इसे गांव से ग्लोबल की यात्रा बताते हुए कहा कि इसने हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन किया है। हर बहन को सुरक्षा की गारंटी, किसान के जीवन में खुशहाली, नौजवान के सामने रोजगार की संभावनाओं को मजबूत किया है।