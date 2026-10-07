यूपी: सीएम योगी बोले- राज्यसभा चुनाव ने बता दिया विधानसभा चुनाव का परिणाम, अब लड़ाई सिर्फ इस पर होगी

सीएम ने रवाना की सेवा ज्योति यात्रा

इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन के बाद देशवासियों को ‘विकसित भारत-2047’ का सामूहिक संकल्प दिलाया। वहीं राजधानी में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सीएम योगी को मशाल दी गई। जिसके बाद यात्रा आगे प्रस्थान की। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने 'जनसेवा से देशसेवा' प्रदर्शनी का भी अवलोकन भी किया।



उन्होंने कहा कि पीएम के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होना हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। पीएम ने भारत को दुनिया के सामने सशक्त व समर्थ देश के रूप में प्रस्तुत किया। हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा किया है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की। सीएम ने इसे गांव से ग्लोबल की यात्रा बताते हुए कहा कि इसने हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन किया है। हर बहन को सुरक्षा की गारंटी, किसान के जीवन में खुशहाली, नौजवान के सामने रोजगार की संभावनाओं को मजबूत किया है।