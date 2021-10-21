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Varanasi News: वरुणा संध्या में प्रियंका सहवाल के सुगम संगीत से श्रोता मंत्रमुग्ध

Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
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Audience mesmerized by Priyanka Sahwal's light music performance at Varuna Sandhya
वाराणसी। छावनी परिषद वाराणसी और दीपिका कल्चरल सोसायटी ऑफ इंडिया ने शनिवार को नेहरू पार्क में साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वरुणा संध्या का आयोजन किया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में गायिका प्रियंका सहवाल ने सुगम एवं उपशास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी।
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प्रियंका सहवाल ने राग मारू विहाग में मन ले गयो रे मोरा सवारा से शुरुआत की। उन्होंने पहाड़ी ठुमरी सैंया बिना नहीं चैन और दादरा सांवरिया प्यारा री मोरी गुइयां का भी गायन किया। अनंग गुप्ता ने तबले पर और आनंद शंकर मिश्र ने हारमोनियम पर संगत की। संवाद
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