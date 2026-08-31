Varanasi News: खिलाड़ियों ने साइकिल चलाकर दिया स्वस्थ रहने का संदेश

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खेल विभाग की ओर से रविवार की सुबह संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इसमें सिगरा के डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के तीन सौ खिलाड़ियों ने पांच किमी साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जागरूकता साइकिल रैली का नेतृत्व जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार ने किया। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि साइकिल रैली सिगरा स्टेडियम से शुरू होकर सिगरा चौराहा होते हुए मलदहिया तक गई और वहां से वापस सिगरा स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें साई और खेल विभाग के खिलाड़ियों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इसका उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना था। खिलाड़ियों ने साइकलिंग को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। इस मौके पर खेल विभाग और साई के कोच मौजूद रहे।