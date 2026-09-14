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काशिका: जेन जी ने देखी राम की शक्तिपूजा, गूंजे जयकारे, राग और रंग का उत्सव; नृत्य-नाटिका की तस्वीरें

Mon, 14 Sep 2026 09:44 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 14 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

टाउनहॉल के अल्फ्रेड प्रेक्षागृह में राग और रंग के उत्सव ‘काशिका’ का शुभारंभ हुआ। वक्ताओं ने कहा कि मानस की चौपाई संगीत को जीवन का रसायन बताती है। काशी तुलसी, कबीर और रैदास की त्रिवेणी है। कार्यक्रम में महंत, महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उत्सव में संगीत और संस्कृति की झलक दिखी।

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Kashika Gen Z witnesses Ram Ki Shakti-Puja celebration of melody and color photos of dance-drama
राम की शक्तिपूजा का मनोहारी मंचन। - फोटो : उज्जवल गुप्ता (अमर उजाला)

हिंदी दिवस की पूर्वसंध्या पर टाउनहॉल स्थित ऐतिहासिक अल्फ्रेड प्रेक्षागृह में राग और रंग के उत्सव काशिका का शुभारंभ हुआ। 



Kashika Gen Z witnesses Ram Ki Shakti-Puja celebration of melody and color photos of dance-drama
कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथिगण। - फोटो : अमर उजाला

हॉल में मौजूद जेन जी से संवाद करते हुए एमएलएसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि संगीत जीवन का रसायन है। 

Kashika Gen Z witnesses Ram Ki Shakti-Puja celebration of melody and color photos of dance-drama
कार्यक्रम को संबोधित करते सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल। - फोटो : अमर उजाला

इस बात को रामचरितमानस की चौपाई के साथ सिद्ध किया जा चुका है। काशी तुलसी, कबीर और रैदास का त्रिवेणी संगम भी है।

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कार्यक्रम में आए लाेग। - फोटो : अमर उजाला

उन्होंने यह कहकर लोगों को आश्चर्य में डाला कि साहित्यकार विनोद शुक्ला ने इस सभागार को एक जमाने में जीवित किया था। आज उसी का सफर जारी है। 

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राम की शक्तिपूजा का भावपूर्ण मंचन करते कलाकार। - फोटो : अमर उजाला

नागरी प्रचारिणी सभा, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद और नगर निगम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल, संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो. विश्वंभर नाथ मिश्र, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, काशी की संगीत परंपरा के पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शास्त्रीय वातावरण में किया। व्योमेश ने कहा कि इस स्थान का इतिहास 135 वर्ष पुराना है।

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