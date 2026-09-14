काशिका: जेन जी ने देखी राम की शक्तिपूजा, गूंजे जयकारे, राग और रंग का उत्सव; नृत्य-नाटिका की तस्वीरें

1 of 12 राम की शक्तिपूजा का मनोहारी मंचन। - फोटो : उज्जवल गुप्ता (अमर उजाला)







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हिंदी दिवस की पूर्वसंध्या पर टाउनहॉल स्थित ऐतिहासिक अल्फ्रेड प्रेक्षागृह में राग और रंग के उत्सव काशिका का शुभारंभ हुआ।





2 of 12 कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथिगण। - फोटो : अमर उजाला

हॉल में मौजूद जेन जी से संवाद करते हुए एमएलएसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि संगीत जीवन का रसायन है।

3 of 12 कार्यक्रम को संबोधित करते सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल। - फोटो : अमर उजाला

इस बात को रामचरितमानस की चौपाई के साथ सिद्ध किया जा चुका है। काशी तुलसी, कबीर और रैदास का त्रिवेणी संगम भी है।

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4 of 12 कार्यक्रम में आए लाेग। - फोटो : अमर उजाला

उन्होंने यह कहकर लोगों को आश्चर्य में डाला कि साहित्यकार विनोद शुक्ला ने इस सभागार को एक जमाने में जीवित किया था। आज उसी का सफर जारी है।

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5 of 12 राम की शक्तिपूजा का भावपूर्ण मंचन करते कलाकार। - फोटो : अमर उजाला