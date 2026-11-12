विधानसभा चुनाव: सपा ने फूंका बिगुल, लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा ने बनाया प्लान; जुटने का किया आह्वान

स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और समाजवादी विचारधारा के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है।



अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने दोनों एमएलसी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसी एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ जुटने की जरूरत है।



कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान जंगीपुर विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव, सदर विधायक जैकिशन साहू, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव और सुदर्शन यादव, प्रदेश सचिव सुशील जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।