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विधानसभा चुनाव: सपा ने फूंका बिगुल, लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा ने बनाया प्लान; जुटने का किया आह्वान

Thu, 12 Nov 2026 09:45 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 12 Nov 2026 09:45 PM IST
सार

एमएलसी चुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी कार्यालय में शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव और स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा का स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

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Assembly Elections Samajwadi Party sounds bugle Lal Bihari Yadav Ashutosh Sinha devise plan call mobilization
सपा नेताओं को स्वागत करते कार्यकर्ता। - फोटो : संवाद

विस्तार
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शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी का संदेश देना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को बंशी बाजार स्थित पार्टी कार्यालय लोहिया-मुलायम सिंह भवन में नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव और स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा का स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से इसी एकजुटता और उत्साह के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया।

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समारोह में शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने जीत में योगदान देने वाले शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मान-सम्मान, अधिकार और समस्याओं को लेकर उनकी लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। सदन में शिक्षकों की आवाज मजबूती से उठाकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे।

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विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा

स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और समाजवादी विचारधारा के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है।

अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने दोनों एमएलसी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसी एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ जुटने की जरूरत है।

कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान जंगीपुर विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव, सदर विधायक जैकिशन साहू, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव और सुदर्शन यादव, प्रदेश सचिव सुशील जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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