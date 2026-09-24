वाराणसी: मंडलीय अस्पताल में दवा वितरण, एक्सरे, पैथालॉजी जांच की व्यवस्था मिली खराब; सचिव के निरीक्षण से हड़कंप

15 दिन में एमसीएच विंग में शिफ्ट करनी होगी सेवाएं, कमियां भी दूर करनी होगी

मंडलीय अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सचिव स्वास्थ्य ने यहां बनने वाले 500 बेड वाले सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के जगह को भी देखा। इस हॉस्पिटल के बनने की वजह से यहां के कई भवन को गिराया जाना है। ऐसे में गिराए जाने वाले वार्डों को महिला अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग में शिफ्ट किया जाना है।



शिफ्टिंग की कार्रवाई धीमी होने पर नाराज सचिव ने इसके लिए कार्यदायी संस्था से जुड़े लोगों को 15 दिन का समय दिया। सचिव ने चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर शिफ्टिंग संबंधी काम न पूरा करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि समय से वार्ड की शिफ्टिंग होने के बाद निर्माण का काम तेज होगा।



सचिव ने अस्पताल के एसआईसी डॉ. बृजेश कुमार से ऑनलाइन पंजीकरण और स्कैन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने को भी कहा, जिससे कि मरीज घर से ही पंजीकरण एवं भुगतान कर सकें। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचकर क्यूआर कोड स्कैन कर टोकन प्राप्त करना होगा। इस दौरान सीएमओ डॉ.एनपी सिंह, मंडलीय अस्पताल के एसआईसी डॉ.बृजेश कुमार, डॉ. अभिषेक राय आदि लोग मौजूद रहे।